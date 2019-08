Gérald Darmanin rencontre les douaniers du Havre après leur saisie d'une tonne de cocaïne

Les douaniers havrais ont saisi dix tonnes de cigarettes de contrebande et une tonne de cocaïne lundi 12 août. Le ministre de l’Action et des Comptes publics les a félicités.

Havre, France

C'est la plus grosse saisie de cette drogue depuis le début de l'année en France mais aussi la plus importante dans l'histoire du port du Havre. Les services douaniers ont découvert une tonne de cocaïne dans un chargement de cœurs de palmier en provenance d’Equateur dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 août. Une belle prise estimée à 74 millions d'euros. La drogue était insérée dans des ballots de toile de jute. Dans la même journée, dix tonnes de cigarettes de contrebande ont aussi été saisies.

Les cigarettes proviennent de Pologne © Radio France - Rudy Pupin

"Des individus essayaient de sortir ces cigarettes de la zone portuaire sans produire les documents qui doivent être normalement produits pour leur introduction sur le marché", indique Olivier Fouque, responsable de cette opération, à Gérald Darmanin.

Le ministre de l’Action et des Comptes publics a tenu à faire le déplacement pour féliciter les douaniers. "La drogue gangrène nos familles et parfois nos territoires. Le gouvernement a donc décidé que c'était un objectif très important pour tous les services de l'Etat. Faire des saisies, petites ou grandes, montre que la France est décidée à ne pas se laisser envahir par un produit très dangereux pour la santé et des trafics qui vont nourrir le crime organisé voire le terrorisme", insiste Gérald Darmanin.

En 2018, les douaniers français ont intercepté 12,2 tonnes de cocaïne sur le territoire national et en haute mer. Une hausse de 32 % par rapport à l’année précédente.