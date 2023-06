Au Havre, il fonce sur des passants en pleine rue : un homme en garde à vue

La vidéo, partagée sur les réseaux sociaux et supprimée depuis, fait froid dans le dos. On y voit un véhicule foncer à vive allure dans une rue où se trouvent de nombreux passants. Pour éviter un autre véhicule, qui se trouve en travers de son passage, la voiture déborde sur le trottoir et percute une ou plusieurs personnes, sous les regards visiblement hébétés des témoins. Le véhicule prend ensuite la fuite.

Les faits, confirmés par le parquet du Havre, se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche au Havre, rue d'Iena. Cette rue est connue pour être régulièrement le théâtre de troubles à l'ordre public, notamment en raison de la présence de discothèques et établissements de nuit.

L'homme, interpellé dans la foulée, a été placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme par destination. Une garde à vue prolongée de 24h, elle prendra fin ce mardi matin.