Au Havre, le Carré des Docks théâtre, ce jeudi, d'un exercice de sécurité d'ampleur

Ce jeudi 24 février, un large périmètre de sécurité sera déployé autour du Carré des Docks au Havre dans le cadre d'un exercice de sécurité de grande ampleur. Il s'agira de simuler un "attentat" pour former les services de secours et de police. Cet exercice impliquera les services de la police nationale, dont le RAID, le service départemental d’incendie et de secours, le service d’aide médicale urgente (SAMU) du Havre et le parquet du Havre.

Au total, quatre rues seront totalement ou en partie interdites à la circulation et au stationnement à partir de ce mercredi 23 février 2022 à 20h jusqu’à ce jeudi soir à 19h : rue Aviateur Guérin, rue Eudier (entre la rue Aviateur Guérin et la rue Molière), rue Robert-Fulton (entre la rue Aviateur Guérin et la rue Molière), rue Prony (entre la rue Aviateur Guérin et la place Caillard).

Le quai de la Réunion sera lui aussi fermé aux piétons. Pour les amateurs de natation, il faudra aussi prendre ses dispositions. La piscine du bain des docks sera fermée toute la journée.

Pour éviter de bloquer totalement le secteur, la préfecture de la Seine-Maritime a prévu des déviations.

Elle invite également notamment à ne pas relayer de fausses informations sur les réseaux sociaux.