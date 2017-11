Au Havre, le skipper omanais, mis en examen pour viol en marge de la Transat Jacques Vabre, reste en prison

Le skipper omanais, mis en examen pour viol, va rester en prison. La juge des libertés et de la détention l'a décidé ce mercredi matin.

Le skipper du bateau Oman Sail sur la Transat Jacques Vabre va rester en détention La juge des libertés et de la détention a statué ce mercredi matin au tribunal du Havre. Elle a estimé qu'il n'y avait pas de garantie de représentation de Fahad Al Asni. Celui étant étranger et n'ayant pas d'adresse en France. Son avocat Maitre Jean-Benoit Lhomme va faire en sorte de lui trouver une adresse en France et il va refaire une demande de mise en liberté.

Il n'y pas eu de débat contradictoire ce matin, la victime, une connaissance du skipper, n'ayant pas encore d'avocat.Fahad Al Asni est mis en examen pour viol. Il aurait abusé d'une connaissance vendredi soir dans un hotel du havre. le skipper omanais devait participer à la transat jacques vabre mais du coup le bateau, un class 40, n'a pas pris le départ dimanche midi de la Transat Jacques Vabre au Havre.