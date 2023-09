Le Havre : un bus en équilibre manque de tomber sur trois maisons

Le bus aurait pu tomber un étage plus bas

Plus de peur que de mal, ce samedi 2 septembre au Havre, dans la rue Pablo-Neruda. Peu avant 19h, les pompiers ont été appelés en secours. Un bus de la société LiA a percuté une maison et a fini sa course à moitié dans le vide, manquant de tomber en contrebas.

Le bus a percuté un muret et une clôture, a heureusement été retenu avant de tomber sur trois maisons d'habitation. Les cinq personnes présentes dans ces maisons ont été évacuées. Le conducteur, lui, est choqué, mais pas blessé.

30 sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées en sauvetage-déblaiement ont été dépêchés sur place, avec 12 engins. Ils ont sécurisé la situation.