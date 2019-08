Au Havre, un conducteur ivre s'en prend aux ouvriers de la voirie et aux policiers

L'homme de 28 ans a été placé samedi 31 août en détention pour conduite en état d'ivresse, outrages, rébellion et mise en danger de la vie d'autrui. Déféré au parquet du Havre, il doit être jugé lundi.

Le Havre, France

Un conducteur ivre et violent a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi au Havre. L'homme de 28 ans roulait à vive allure rue de Cronstadt sans se préoccuper des ouvriers qui travaillaient sur la voirie. Il s'en est pris physiquement à eux, lorsqu'ils lui ont fait signe de ralentir, faisant un blessé léger à l'aine. Il est même monté sur l'un de leurs engins de chantier.

Le chauffard a été interpellé par la police municipale. Il a refusé de souffler dans l'éthylomètre et s'est montré violent. Déféré au parquet du Havre et placé en détention, il doit être jugé lundi 2 septembre. Il comparaîtra pour conduite en état d’ivresse, outrages, rébellion, violences sans ITT et mise en danger de la vie d’autrui.