Au Havre, un détenu en permission blesse un jeune avec un couteau

Un jeune détenu de 25 ans en permission a blessé un autre individu ce week end au Havre. Le jeune homme est présenté ce mardi à la justice.

Au Havre, un homme de 25 ans est présenté au procureur de la République ce mardi après-midi. L'homme a été interpellé samedi, près de son domicile, après une violente altercation devant la discothèque K'liente. En fait, il a blessé de plusieurs coups de couteau un autre jeune qui s'était interposé dans une dispute avec une troisième personne et une femme. La victime n'est pas gravement bléssée, des entailles au torse, au cou et sur le côté droit mais heureusement pour lui, pas de perforations. Après avoir déposé plainte, elle reconnait formellement et facilement son agresseur. La police l'interpelle donc au pied de son domicile dans la foulée. Une interpellation un peu mouvementée, puisque l'homme tente de s'enfuir. En garde à vue, il nie d'abord les faits puis au bout de la 3ème audition, les reconnaît. Le problème c'est que cet agresseur interpellé est en permission. Il purge actuellement une peine de 12 ans de prison pour homicide.