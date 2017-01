Au Havre, un douanier se suicide sur son lieu de travail

Un douanier en poste au Havre s'est suicidé dans la nuit de mercredi à jeudi, sur son lieu de travail. L'homme avait semble-t-il été particulièrement affecté après la perquisition et la saisie de 800 000 euros en liquide dans les locaux de la DNRED au Havre.

Un douanier d'une quarantaine d'année s'est suicidé dans la nuit de mercredi à jeudi, sur son lieu de travail au Havre. L'homme travaillait au sein de la DNRED, la direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières, un service comprenant huit personnes au Havre et donc distinct des douanes régionales du Havre. L' agent s'est pendu sur place. Il avait été semble-t-il très affecté par la perquisition et la saisie de 800 000 euros en liquide mi-décembre à l'antenne havraise, mais il n'avait rien à voir avec l'affaire.

Ce n'était pas un agent mis en cause dans cette affaire. Il était très consciencieux, très professionnel. Il a été fragilisé par cette affaire, il était suivi au plan psychologique. C'est une terrible nouvelle pour la communauté douanière." Serge Puccetti, directeur de la communication des douanes."

La hiérarchie de ce service est venue au Havre pour soutenir la famille et les collègues de cet homme.