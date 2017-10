Au Havre, un homme interpellé pour avoir tenté de tuer sa mère

Un Havrais de 36 ans a été placé en garde à vue ce lundi soir. Il aurait poignardé sa mère de 69 ans à plusieurs reprises à la suite d'une dispute. La sexagénaire était entre la vie et la mort à son arrivée à l'hôpital.

C'est un appel qui alerte la police vers ce lundi vers 19h30 et qui signale des violences dans un appartement du centre-ville du Havre. A leur arrivée, les agents de la BAC, la brigade anti-criminalité, découvrent une scène de crime.

Il y a du sang un peu partout et, dans la cuisine, l'occupante de l'appartement, une femme de 69 ans est allongée sur le sol, couverte de coups de couteau au thorax et à la cuisse. Toujours consciente, elle est prise en charge par les secours et transportée au centre hospitalier Monod du Havre avec un pronostic vital engagé.

Avec elle dans l'appartement, son fils qu'elle héberge. L'homme de 36 ans est couvert de sang. C'est lui qui aurait porté les coups, de colère, à la suite d'une dispute. Immédiatement interpellé, il a été placé en garde à vue et devrait être mis en examen pour tentative d'homicide. Il était déjà connu des services de police pour des faits de violence.