Au Havre : un jeune homme grièvement blessé dans un accident de tramway

Au Havre, un jeune entre 20 et 30 ans a été percuté par le tramway, au niveau de l'arrêt Frileuse, quartier Aplemont ce mercredi après-midi. On ignore encore les circonstances exactes de l'accident mais le pronostic vital du jeune homme est fortement engagé.

Un homme à pied a été percuté par une rame de tramway à l'arrêt Frileuse, dans le quartier Applemont au Havre ce mercredi après-midi. Il n'était pas bloqué sous la rame, mais était en arrêt cardiaque quand les secours sont arrivés, ils ont réussi à le réanimer. Il a été transporté à l'hôpital Monod en urgence absolue. Le pronostic vital est très engagé d'après la police.

On en sait peu pour l'instant sur la victime, un homme, entre 20 et 30 ans, et sur les circonstances de l'accident. A première vue, le jeune homme traversait les voies avec des écouteurs sur les oreilles. Deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital psychiatrique Janet, nortamment le conducteur du tram, extrêmement choqué par l'accident. D'après le compte twitter de LIA, la compagnie de transports en commun havraise, l'opération des pompiers est terminée sur place.