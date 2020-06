Au Havre, un rassemblement en hommage au docker assassiné

Le Havre, France

Ce samedi, est une journée d'hommage et de soutien à la famille du docker assassiné il y a une semaine, son corps mutilé avait été retrouvé à Montivilliers. Un rassemblement est prévu au Havre et la fédération nationale des ports et docks CGT appelle également à un arrêt de travail de 24H.