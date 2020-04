Au Havre jeudi, quartier Graville, une boulangère qui terminait sa journée s'est faite agressée avec un couteau par un jeune homme. Il lui a volé sa recette du jour, environ 1000€ et s'est enfuit avant d'être interpellé par la police avec des complices.

Au Havre, une boulangère se fait agresser au couteau et voler sa recette du jour

L'agression s'est déroulée jeudi vers 18H30, rue de Verdun au Havre, dans le quartier de Graville. Une boulangère qui vient de terminer sa journée de travail se fait agresser par un jeune 22 ans. Il essaye de lui arrache son sac avec sa recette du jour à l'intérieur, environ 1 000€. Il sort alors un couteau et lui dit "barre toi ou je te plante". La boulangère crie à l'aide et se défend, ne voulant pas lâcher son sac.

Une autre personne voyant la scène tente de lui venir en aide et plusieurs témoins à leur fenêtres appellent la police. Finalement, l'agresseur donne un coup de couteau à la cuisse de la boulangère, arrive à s'enfuir avec le sac et l'argent qu'il contient. Un peu plus loin, il rejoint à un arrêt de bus, deux complices. Tous les trois sont connus des services de police, un quatrième homme est toujours recherché. En garde à vue, l'agresseur explique connaître les habitudes de la boulangère car il est déjà venu y acheter son pain. La victime a été transporté à la clinique des Ormeaux, sa plaie à la cuisse était assez profonde. En revanche, les 1000€ dérobés n'ont pas été retrouvés.