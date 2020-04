Au Havre, une femme enceinte échappe à son compagnon violent qui tente de l'étrangler

En début de semaine, au Havre, quartier du Rond-Point, une femme enceinte de 4 mois a échappé à son compagnon qui la battait depuis des mois. Elle a porté plainte et a été relogée.

Quartier du Rond-Point au Havre, la police a interpellé mardi un homme de 43 ans, après une tentative d'étranglement sur sa compagne. La veille, lundi, il a utilisé un chargeur de téléphone portable pour l'étrangler. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. La jeune femme âgée de 26 ans et enceinte de 4 mois, sous curatelle renforcée recevait régulièrement des coups de pieds et de coups de poings, ainsi que des menaces avec des couteaux ou bouteilles. Jusque là, elle n'avait pas porté plainte. Après en avoir parlé avec sa curatrice et l'association Avre 76, elle a décidé de signaler la situation à la police, qui a pu interpeller son compagnon. L'agresseur a quitté le logement, elle a été relogée. Il passera devant le tribunal de 20 mai.