Au Havre, un homme retranché et armé sur son balcon, la police intervient

Les policiers sont intervenus, ce vendredi 28 octobre, au deuxième étage d'un immeuble rue Bossuet au Havre. Ce sont les voisins d'un homme de 40 ans qui ont appelé les forces de l'ordre, alertés par des cris et des coups dans le mur.

ⓘ Publicité

Des propos incohérents

Les policiers sont intervenus une première fois, vers 6h du matin et ont réussi à calmer l'individu. Deux heures plus tard, nouvelle intervention, cette fois l'homme se trouve sur son balcon, armé d'un couteau. Il accuse le gouvernement de vouloir le tuer et tient des propos incohérents.

Un homme connu des services de police

La brigade anti-criminalité (BAC) et la compagnie d'intention décide donc d'intervenir. La colonne d'assaut défonce la porte de l'appartement et utilise un taser pour maitriser l'individu. Il a été placé en garde à vue dans la foulée de son arrestation et va subir un examen psychiatrique. Il est déjà connu des services de police, notamment pour une affaire de stupéfiants au mois de juillet dernier.