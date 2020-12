Au lendemain de l'incendie du magasin Jour de fête de Cormontreuil, l'émotion reste vive

C’est devenu un lieu de passage obligé pour les curieux : devant le magasin "Jour de fête" de Cormontreuil, détruit par un incendie, tout le monde ralentit, voire s’arrête et prend même des photos. Des barrières ont été installées et un agent de sécurité fait les cents pas pour éviter qu’on ne s’approche. "C'est impressionnant, affolant", souffle Céline. Elle habite à quelques kilomètres de là et elle n’a pas pu s’empêcher de venir voir : "C'était déjà une année compliquée pour tout le monde, mais ceux qui travaillent là ont vraiment tout perdu ! juste avant les Fêtes en plus..."

Quatre employés travaillaient là, dont une seule était en CDI. Le magasin "Jour de fête" avait ouvert il y a 3 ans à Cormontreuil, aujourd'hui il n'en reste que des ruines : les 1 500 mètres carrés ont brûlé, le toit s'est effondré et les murs ne tiennent plus qu'à un fil.

Il ne reste rien du magasin "Jour de fête" © Radio France - Aurélie Jacquand

Les yeux rivés sur les décombres, une ancienne employée ne peut cacher son émotion : "Je suis revenue sur les lieux parce que j’avais espoir d’avoir rêvé". Elle a travaillé pendant un peu plus d’un an dans ce magasin. "Ce n’est que des cartons et des papiers, allumer un pétard là-dedans c’est comme mettre une allumette dans une botte de foin !", dit-elle.

Quatre salariés travaillaient dans le magasin Jour de fête de Cormontreuil © Radio France - Aurélie Jacquand

Les responsables présumés de l'incendie toujours en fuite

Ce jeudi matin, la police est revenue sur les lieux. On sait que le magasin était équipé de caméras de vidéosurveillance, ce qui devrait aider les enquêteurs à retrouver les responsables, même si on ne sait pas encore si les images seront exploitables. Ce qui est certain c'est que des témoins affirmaient dès mercredi soir avoir vu 5 ou 6 jeunes partir du magasin en courant et en rigolant ! juste après avoir entendu les premiers pétards. A ce stade, personne n'a encore été interpellé.