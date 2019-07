PHOTOS - Au lendemain de l'incendie, Saint-Hilaire-de-Beauvoir et Beaulieu respirent, mais la vigilance reste de mise

C'est à ce jour le plus important incendie de l'été dans le l'Hérault. Entre 200 et 250 hectares ont été détruits lundi à Saint-Hilaire-de-Beauvoir et Beaulieu, au nord ouest de Montpellier. Ce mardi, il était encore surveillé de près. Le feu a pris sans doute à cause de l'imprudence d'un artisan.