Au marché couvert de Metz, les commerçants anticipent des repas de Noël en petit comité

Le coronavirus qui s'invite symboliquement sur la table de Noël est tout sauf un cadeau. Pourtant, les professionnels des métiers de bouche, très sollicités pour fournir les victuailles qui nous régalent pendant ces jours de fête, s'y préparent.

Si le gouvernement lève le confinement le 1er décembre pour permettre aux français de célebrer les fêtes de fin d'année, les commerçants se préparent néanmoins à adapter leur offre pour des festivités en format restreint. Une intuition confirmée par la déclaration du Premier ministre Jean Castex, lors de son allocution de ce jeudi : affirmant qu'il ne serait " pas raisonnable d'organiser de grandes fêtes" à cette occasion .

Demi-chapon et foie gras en tranches

Qui se réunit en petit comité prévoit de petites quantités. Julien Nicolas, qui dirige la boucherie éponyme présente depuis 43 ans à Metz , y a déja réfléchi : " Nous allons proposer du demi-chapon, du foie gras pré-tranché plutôt qu'en bloc de 500 grammes ". Même si les français se retrouvent en famille, "à cinq ou six, explique Julien, il n'y aura pas de repas à 30 personnes ! "

Selon lui, les gens voudront bien entendu fêter Noël, mais il y aura beaucoup moins de monde et de rassemblement. Coté clients, il est encore un peu tôt pour se projeter. Les commandes de Noël, c'est encore loin pour Martine, une cliente : " Pas d'anticipation. Je suis presque à l'africaine, au jour le jour "

Les commerçants du marché couvert de Metz (Moselle) anticipent des repas de Noël en format réduit. 12 novembre 2020. © Radio France - Natacha Kadur

Sebastien, de la poissonerie Schaller, confirme : " On n'a rien encore en termes de commande, cela n'arrive pas avant début décembre. Cette année, ça risque d'être délicat. On attend d'en savoir plus. "

Commandes en ligne ou par téléphone

A la maison Marchand, les fromages sont toujours écoulés jusqu'au tout dernier moment pour les fêtes. Cynthia est prête : " Il y aura la mise en place du click and collect, le marquage au sol, des commandes prêtes à l'avance pour faire gagner du temps aux clients et qu'ils ne restent pas stationnées trop longtemps les uns à coté des autres. "

On a quand même moins de monde en magasin et beaucoup plus en livraison à domicile et en drive - Julien Nicolas, boucherie-traiteur

" C'est un Noël qui aura beaucoup moins de saveur " - Julien Nicolas, boucher Copier

Les clients comme Evelyne, qui patiente dans la queue du rayon boucherie, s'en réjouissent et sont prets à s'adapter pour récupérer leur menu " par téléphone ou par Internet, c'est bien je trouve " , exprime-t-elle dans un grand sourire.