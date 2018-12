Au marché de Noël de Tours, commerçants et clients partagés entre fatalisme et tristesse après l'attentat de Strasbourg

L'attentat sur le marché de Noel de Strasbourg a bien évidemment jeté un froid, à Tours, parmi les commerçants et les visiteurs du marché de Noel installé sur le boulevard Heurteloup et le parvis de la gare. La sécurité devrait y être renforcée prochainement.

Indre-et-Loire, France

La musique d'ambiance et le soleil ne suffisent pas à masquer la morosité ambiante, ce mercredi midi, alors que quelques rares acheteurs se promènent sur le marché de Noël de Tours. Jean y vend des chichis, depuis des années, mais l'hiver 2018 est très différent des précédents : "C'est différent en tout : le moral des gens, leurs vies...ils n'osent pas sortir à cause des manifestations. On n'est pas du tout dans l'esprit de Noël".

Confirmation d'Annick, retraitée venue de Joué-les-Tours : "On devait venir le week-end dernier avec les enfants, qui sont de Chartres, et on n'a pas pu. Ils descendent le week-end prochain, mais on n'ose pas descendre au marché de Noël samedi, à cause des manifestations et des casseurs, donc on vient en pleine semaine".

Son mari, Jacques, évoque aussi l'attentat qui s'est produit mardi soir sur le marché de Noël de Strasbourg :

Ce qui vient de se passer à Strasbourg, c'est un motif d'angoisse quand même, car on se dit que ça peut arriver partout"

Pour autant, les quelques commerçants et visiteurs interrogés par France Bleu Touraine parlent de l'attentat de Strasbourg avec fatalisme et tristesse, plutôt qu'avec angoisse. Christophe vend des plats cuisinés. Plus que le risque terroriste, ce qui l'inquiète c'est la faiblesse de son chiffre d'affaire, 40% en-dessous des prévisions : "Il ne faut pas psychoter, c'est un acte isolé. _On espère que ça ne rajoutera pas de morosité, car on sent déjà que les gens sont tristes et préoccupés_. On n'avait sans doute pas besoin de ça".

Depuis l'ouverture du marché de Noel, il n'y a ni palpation des visiteurs, ni ouverture de sac systématique, pour éviter les files d'attente aux entrées. La sécurité du marché de Noel était assurée par quelques vigiles, et par des patrouilles de la police municipale. Un dispositif qui sera renforcé très prochainement. Une réunion à ce sujet a débuté mercredi à 17H, en Préfecture d'Indre-et-Loire.

Par la voix de son porte-parole, Olivier Lebreton, la municipalité de Tours exprime par ailleurs toute sa solidarité envers les victimes et la ville de Strasbourg.