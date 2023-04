Au Mas de Mingue à Nîmes, "l'insécurité au quotidien mais tout le monde ferme les yeux"

Depuis ce mardi, les agents d'Habitat du Gard exercent leur droit de retrait et l'entreprise publique a saisi le procureur de la République de Nîmes. Victimes de menaces de mort, de caillassage, ils assurent ne plus pouvoir accomplir leur mission de service public et d'entretien des bâtiments. Plusieurs secteurs sont concernés à Nîmes, notamment le quartier du Mas de Mingue, où les tensions sont de plus en plus vives.

Nadège Ollier Guillon est la présidente du comité de quartier du Mas de Mingue. Elle soutient les employés qui exercent leur droit de retrait et raconte le climat d'insécurité qui règne dans le quartier : "Le climat d'insécurité est quotidien ici, au Mas de Mingue : des enfants qui se font abattre, le trafic et tout le monde qui ferme les yeux.." Elle précise : "des mamans, lorsqu'elles traversent le quartier, ne prennent pas des circuits on va dire dangereux, elles font des détours face aux trafics ici. Donc oui, il y a de la peur".

Nadège Ollier Guillon milite également pour obtenir des locaux et y installer des professionnels de santé.