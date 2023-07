"Au mauvais endroit, au mauvais moment" : le temps du procès après la mort d'Abdleghani, 15 ans, à Nantes

L'affaire avait ému à l'époque. On est le début 2021. La mort d'un ado d'à peine 15 ans, victime collatérale d'une fusillade sur fond de trafic de drogue, quartier des Dervallières, à Nantes. L'affaire est jugée à partir de ce lundi 10 juin à Nantes. Le jugement est attendu jeudi 13 juillet.

Mais, comme l'enquête n'a pas permis d'établir qui est l'auteur des coups de feu, il ne s'agit pas d'un procès pour meurtre devant une cour d'assises, mais devant un tribunal correctionnel pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

Deux personnes touchées

Les faits remontent au 11 janvier 2021 , vers 20h, au pied du 12 rue de Bertreux. Une grosse demi-heure avant le début du couvre-feu en raison du Covid, alors qu'il a passé l'après-midi chez lui, Abdelghani demande à ses parents l'autorisation de sortir pour retrouver un copain. Quelques instants après, des coups de feu résonnent. Un homme, qui réparait son scooter, est blessé à une jambe. Abdelghani, lui, est touché à la tête et au cou. Il meurt deux jours plus tard des suites de ses blessures.

Ce n'est pas eux qui étaient visés, mais une autre personne. Le tout sur fond de guerre de territoire pour un point de deal, très fructueux et vacant depuis un coup de filet de la police quelques semaines plus tôt. Des coups de feu avaient déjà retenti quatre jours avant, sans faire de victime. L'arme n'est pas retrouvée. Pas non plus d'étui percuté, ce qui laisse penser à un nettoyage de la scène de crime.

Six prévenus jugés cette semaine

Près de six mois après le drame, les interpellations s'enchaînent. Des hommes, alors âgés de 17 à 26 ans. Plusieurs déjà condamnés pour des affaires de drogue. Tous seront jugés pour des faits liés aux stupéfiants ces prochains jours.

Quatre sont aussi poursuivis pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. La peine encourue est de 10 ans de prison, 20 pour un homme en état de récidive. La logistique de la scène leur est reprochée : par exemple, la fourniture de munitions. Pour l'un des avocats de la défense, les éléments de ce dossier sont très faibles.

Un septième homme, mineur à l'époque, sera jugé ultérieurement pas le tribunal pour enfants.

La partie civile s'attend à "l'omerta de ceux qui seront dans le box

Anne Bouillon défend les parents d'Abdelghani : "Pour avoir un début de réponse, il suffira de regarder en direction de "à qui profite le crime ?" Qui avait intérêt à ce qu'il y ait une guerre de quartiers qui se livre devant ce point de deal, qu'il fallait récupérer, quitte à tuer quelqu'un, quitte à tuer un innocent ? Nous poserons directement la question de savoir "qui a tué Abdelghani et qui a appuyé sur la gâchette ?". Quant à avoir des réponses, même si nous avons toujours un peu d'espoir, il est très mince. Ce sera extrêmement dur de se heurter au silence et à l'omerta de ceux qui seront dans le box."

"Pour leur shit, l'argent, ils ont tué un innocent" - Zohra, la maman de la victime

Pour Zohra, la maman de la jeune victime, l'enquête laisse un goût d'inachevé et elle n'attend "pas grand-chose" des prévenus : "Ils n'ont rien avoué en prison, ce ne sera pas à l'audience (...) Mon fils était au mauvais endroit, au mauvais moment. On ne tire pas sur les humains. Pour leur shit, l'argent, ils ont tué un innocent."

Et, de poursuivre en racontant sa vie et celle de sa famille depuis le drame, une vie "détruite. Ce n'est plus comme avant. On était bien, on était heureux. Mon fils (âgé de 17 ans aujourd'hui et de 11 mois plus jeune qu'Abdeghani) il n'est pas bien à l'école. Ma fille (âgée de 14 ans aujourd'hui), elle n'est pas concentrée. Même si j'ai fait un bébé (une fillette de 18 mois) et me suis dit que ça me ferait du bien, je vais passer à autre chose, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va te faire oublier ton bébé. Impossible."

Zorha et les siens, qui cherchaient à vivre ailleurs avant le drame, ont depuis déménagé à Thouaré-sur-Loire. Mais, forcément, quand de nouvelles fusillades résonnent dans les quartiers, "ça me fait penser à ma douleur, à mon fils."