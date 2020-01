Au moins 10 000 euros de dégâts sur des mini-bus du Dijon Métropole Handball après des violences à Vénissieux

"C'est un vrai coupe-gorge et la fédération ne fait rien" déplore un proche du Dijon Métropole Handball. Samedi, la réserve du DMH, disputait un match dans la banlieue de Lyon. Une partie entachée par les violences d'une partie du public : les minibus du club Dijonnais ont été dévastés.

Philippe Poletti, président de la section amateur du Dijon Métropole Handball, la réserve du DMH, qui évolue en Nationale 2 masculine devait déposer une plainte ce lundi 27 janvier 2020 devant les policiers du commissariat de la place Suquet à Dijon.

Une soirée très mouvementée en banlieue de Lyon

Samedi soir au cours d'un match de championnat à Vénissieux dans la banlieue de Lyon ses joueurs sont tombés dans un véritable traquenard. Très violemment pris à parti, menacés et violemment insultés par un groupe de 25 jeunes qui ont du être expulsés de la salle.

Deux mini-bus démolis

Ces jeunes s'en sont pris aux deux mini-bus du club Dijonnais : "toutes les vitres ont été fracturées, les pare-brises et les rétroviseurs fracassés et les pneus crevés" explique Philippe Poletti.

Ce n'est pas une première

Et ce n'est visiblement pas la première fois que ce genre d'incidents se produisent selon un proche du DMH. "Cette salle est un vrai coupe-gorge et la fédération ne fait rien" explique-t-il.

10 000 euros de dégâts au moins

Selon une estimation "à la louche" du président il y en aurait pour au moins 10 000 euros de dégâts. Une partie des joueurs est rentrée à Dijon raccompagnée par des parents, une autre en taxi. Mercredi matin, un dossier complet doit être adressé à la commission de discipline de la fédération française de hand.

Une gène pour l'ensemble du club

"Nous sommes une association Loi 1901 -déplore le président Poletti- nous avions acheté ces véhicules il y a 2 ans pour accompagner les les jeunes du club en déplacement les samedis et les dimanches, on les prête aussi aux pros. Nos véhicules vont être immobilisés au minimum un mois sur Lyon, ça va entraîner un surcoût car on va être obligé de prendre des véhicules de location en attendant".