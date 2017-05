Au moins 19 morts et 50 blessés après une explosion dans une salle de concerts de Manchester

Selon la police britannique, il s'agit d'un "incident terroriste". Une explosion a eu lieu à la fin d'un concert dans une salle de concert de Manchester : 19 morts, une cinquantaine de blessés au moins;

Une explosion a eu lieu en plein concert lundi soir à Manchester (Angleterre) : Vers 23h30 (heure française), une détonation a retenti au Manchester Arena, la salle de concert du centre-ville : Au moins 19 personnes ont été tuées, il y a au moins 50 blessés.

La police de Manchester précise que l'explosion a été entendue "à la fin du concert de la chanteuse Ariana Grande", artiste américaine très prisée des adolescents.

L'événement est traité comme "un incident terroriste" par les autorités.

Un numéro d'urgence a été mis en place pour les proches de ceux qui assistaient à ce concert et qui n'ont pas donné de nouvelles, il s'agit du 0 161 856 9400.

La police de Manchester travaille en étroite collaboration avec la police nationale antiterroriste britannique et les agences de renseignement.

Plusieurs élus français expriment ce mardi matin leur solidarité.

Tonight, #Paris stands with #Manchester. My thoughts go out to the victims and their families.