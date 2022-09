Au moins 19 taurillons meurent dans l'incendie d'un bâtiment agricole près du Havre

L'incendie s'est déclaré, ce samedi en début d'après-midi, dans un bâtiment agricole de 800 mètres carrés à Saint-Jouin-Bruneval, en Seine-Maritime. Les taurillons ont été pris au piège et n'ont pas pu sortir.

Un feu est partie, ce samedi 17 septembre en début d'après-midi, d'un hangar agricole de 800 m² chemin des chardonnets à Saint-Jouin-Bruneval, près du Havre.

À l’intérieur se trouvaient au moins une trentaine de taurillons et 330 balles de lin, 80 tonnes de paille, et 50 tonnes de foin et de paille d’orge. Selon un bilan qui n'est pas encore définitif, selon le SDIS76, 19 taurillons sont morts. Le feu serait parti d'une cuve à fioul percée qui a ensuite entièrement brulée.

Le bâtiment est détruit à 80 %, selon les pompiers. Au total, 19 sapeurs-pompiers et 7 véhicules se sont rendus sur place pour éteindre l’incendie à l’aide de quatre lances.