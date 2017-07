Une vingtaine de communes du Loiret veulent repasser à la semaine d'école à 4 jours

Après le décret paru la semaine dernière au Journal Officiel, 19 communes du Loiret demandent officiellement à revenir à 4 jours d'école par semaine. Mais, il faut que les parents d'élèves et les enseignants soient d'accord aussi. Et au final, l'Inspection d'académie tranchera.

C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron : les communes qui le souhaitent peuvent revenir sur la réforme des rythmes scolaires, imposée en 2013 par le gouvernement Ayrault. Un décret de l'Education Nationale est paru mercredi dernier au Journal Officiel. Les mairies en accord avec les conseils d'école peuvent donc proposer de revenir à la semaine de 4 jours. Concrètement, ça veut dire plus d'école le mercredi matin, plus de TAP, de temps d'activités périscolaires et en contrepartie, des journées de classes rallongées.

Une vingtaine de communes du Loiret ont déposé une demande à l'Inspection Académique

Dans le Loiret, une vingtaine de communes ont déjà exprimé leur souhait de revenir à la semaine de 4 jours. C'est le cas de Montargis, Patay, Cercottes, Sennely, Sigloy, Neuvy en Sullias ou encore Nogent sur Vernisson. Les dossiers doivent être déposés dès ce début de semaine à l'Inspection d'Académie , qui elle rendra son avis avant vendredi. Car, il faut évidemment que les parents soient informés au plus vite des changements pour la rentrée prochaine. Mais, d'autres communes pourraient se faire connaitre dans les prochains jours ." On a eu une cinquantaine de demandes de renseignements " explique Denis Touprix, le Directeur Académique du Loiret.

La question des rythmes scolaires continue de faire débat !!

Pour les communes qui veulent en finir avec les rythmes scolaires actuels, l'argument est d'abord et surtout financier. Beaucoup de maires estiment que les TAP représentent un coût trop important pour la collectivité et il y a parfois aussi une difficulté à recruter des animateurs. A Montargis, l'équipe de Jean Pierre Door avait déjà rechigné à mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Aujourd'hui, elle saisit donc l'opportunité d'y renoncer. " Les TAP représentaient un coût important pour des enfants pas forcément motivés" estime Jean Paul Fonteneau, l'adjoint au maire de Montargis en charge des affaires scolaires.

La FCPE, la fédération des parents d'élèves, regrette que ces décisions se prennent précipitamment. Elles estiment que les communes n'ont pas eu le temps d'évaluer l'impact des rythmes scolaires sur l'apprentissage des enfants. " C'est un cadeau fait à certains maires frondeurs" regrette Vincent Bouchot, le Président de la FCPE 45. Mais, " ce n'est pas la bonne solution".

Des communes comme Orléans, Gien ou Châteauneuf sur Loire ont décidé elles de ne pas tout bousculer à la prochaine rentrée. Mais, elles vont entamer très rapidement une réflexion pour savoir ce qu'elles feront en septembre 2018.