Un pont s'effondre à Mirepoix-sur-Tarn entraînant la chute de trois véhicules : une fille de 15 ans est morte

Le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne s'est effondré ce lundi 18 novembre. Les pompiers et les gendarmes sont mobilisés en nombre. Une jeune femme est morte, il y a plusieurs blessés légers et des personnes sont encore recherchées. Suivez l'édition spéciale de France Bleu Occitanie.

Le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) s'est effondré ce lundi 18 novembre. Une adolescente de 15 ans est décédée, elle était en voiture avec sa mère, plusieurs personnes sont encore recherchées et il y a plusieurs blessés légers.

Il y avait plusieurs véhicules sur le pont au moment où il s'est décroché, vers 8h10. Le bilan est pour l'instant difficile à établir. Les pompiers de Haute-Garonne parlent de 9 victimes. Selon le préfet, trois véhicules étaient sur le pont : une voiture dans laquelle se trouvait la jeune fille décédée, un poids lourd et un véhicule utilitaire emporté par le courant. Selon le lieutenant-colonel Gerbaud, vers 10h15 : quatre personnes avaient pu regagner la rive par elles-mêmes.

Un important dispositif de secours et de sécurité est mis en place, avec notamment trois hélicoptères, 67 sapeurs pompiers, indique le préfet de Haute-Garonne sur France Bleu Occitanie, et 40 gendarmes, deux équipes de plongeurs et deux équipes avec des bateaux zodiac sur la rivière Tarn. Une cellule de crise est mise en place.

Ecoutez l'édition spéciale de France Bleu Occitanie

Un pont "entretenu"

Selon le conseil départemental de Haute Garonne, ce pont n'était pas répertorié comme un ouvrage sensible et ne bénéficiait pas d'une surveillance particulière. Un panneau indique tout de même à l'entrée du pont que les poids lourd de plus de 19 tonnes sont interdits et qu'un camion et une voiture ne peuvent pas passer en même temps. Le pont a été construit en 1931 et inauguré en 1935, il mesure de 155 mètres de long et 6.50 mètres de large. La dernière inspection du pont a été faite en 2017, selon le conseil départemental, et n'avait rien révélé de particulier.

"C'est un pont qui était entretenu, des contrôles étaient faits par le département. Mais là il n'y a plus de pont.", explique le maire Eric Oger

Un secteur à éviter

Avis aux automobilistes : évitez absolument le secteur de Mirepoix-sur-Tarn pour faciliter l'accès aux secours. La D71 est coupée et la circulation perturbée.