Indre-et-Loire, France

France Bleu Touraine vous l'a révélé mercredi matin : un des deux chefs de choeur du conservatoire national de musique de Tours a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles. Il a été interpellé samedi dernier.

Un homme d'une soixantaine d'années qui jouissait d'une certaine aura auprès des élèves et de leurs parents.

Les faits se seraient déroulés durant au moins trois ans. Les victimes sont uniquement des élèves garçons, âgés de 13 à 16 ans. A chaque fois, les agressions ont eu lieu lors de week-ends à Paris organisés par cet homme, pour deux ou trois élèves qu'il emmenait voir des concerts.

Il proposait aux élèves de prendre des gélules de sa fabrication, mélange d'anxiolytiques et de somnifères

A chaque fois, aussi, il proposait aux élèves de prendre une gélule "par prévention, pour se détendre". Fin janvier, un participant a trouvé ça louche et a donné l'alerte, comme l'explique Jean Luc Beck, le procureur de Tours : "un élève a gardé la pilule et prévenu ses parents. La police a été saisie, et quand on a analysé la gélule, on a vu qu'elle contenait des anxiolytiques et des somnifères. A partir de là, on ne pouvait être que surpris et avoir des doutes sur le pourquoi de l'administration de ces gélules qu'il fabriquait lui-même".

Il ne nie pas la matérialité des faits, mais il indique qu'il n'a jamais véritablement usé de contrainte. Les parents étaient fort surpris car ils lui faisaient totalement confiance".

L'homme mis en examen risque jusqu'à 20 ans de prison, pour viols aggravés. Il a été interpellé samedi dernier, dans la matinée, alors qu'il devait repartir pour un week-end à Paris avec des élèves. Les enquêteurs n'ont pas voulu risquer qu'il y ait une nouvelle victime. Sa femme et ses enfants n'étaient pas au courant de ses penchants homosexuels.

Le maire de Tours donne une conférence de presse sur le sujet cet après-midi, car l'affaire suscite évidemment une vive émotion.