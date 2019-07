Au moins dix départs de feu dans le département du Gard ce dimanche 14 juillet

Gard, France

Le risque incendie reste très élevé dans le Gard ce dimanche 14 juillet. Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur dix départs de feux dans tout le département. Grâce à une surveillance importante du territoire et des moyens supplémentaires tous les feux ont été maîtrisés et la surface brûlée se limite à 5.000 mètres carrés. Toutefois, les soldats du feu rappellent qu'il faut respecter les consignes : il est interdit de faire du feu en cette période de sécheresse, et d'utiliser des pétards.

Plusieurs feux d'artifices annulés

Pour ces raisons, les feux d'artifices du 14 juillet de Saint-Gilles, Vauvert et de Bagnols-sur-Cèze ont été annulés. En ce qui concerne Nîmes, la décision de la mairie n'a pas encore été donnée.