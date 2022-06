Au moins quatre nouvelles piqûres sauvages pendant la féria de Nîmes

C'est définitivement un phénomène à prendre au sérieux : les "piqûres sauvages". Ce jeudi soir encore, à Nîmes, plusieurs piqûres ont été signalées pendant la féria. Au moins quatre selon la Police Nationale. Georges Labonne, le président de la Croix Rouge de Nîmes, était l'invité de France Bleu Gard Lozère à 7h45, en direct, et il évoque même un cas supplémentaire. "Cinq cas de piqûre, dont une s'est avérée grave. La personne a fait un malaise qui a nécessité un renfort médical et une évacuation sur l'hôpital." Les postes de secours de la Croix Rouge sont médicalisés. "_Il faut absolument que les gens viennent chez nous (..) On a systématiquement un interne et un infirmier avec nous. Et en plus on a un médecin senior qui peut apporter une expertise pour les cas graves que l'on peut avoi_r".

Jeudi, deux jeunes d'une vingtaine d'années ont été placés en garde à vue. Deux frères déjà connus des services de police. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs d'une piqûre sur un étudiant, mercredi, sur le boulevard Victor Hugo.