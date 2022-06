Au moins quatre personnes victimes de piqûres sauvages aux fêtes d'Arudy

On a appris, ce lundi, que plusieurs personnes ont été victimes de piqûres aux fêtes d'Arudy, samedi 4 juin. Des plaintes ont été déposées.

Le mystère des piqûres sauvages continue et touche également les villages de campagne. En Béarn, le samedi 4 juin, les fêtes d'Arudy battaient leur plein quand au moins quatre personnes ont été piquées à leur insu. Des plaintes ont été déposées.

Les victimes vont bien, pas de drogue dans les piqûres

Selon le maire, Claude Aussant, des jeunes filles et jeunes hommes ont été piqués. Une jeune-fille a senti fortement la piqûre et a donné l'alerte. La personne n'a pas été interpellée immédiatement. Les gendarmes ont été appelés et ont procédé à des investigations sur place qui auraient permis d'identifier l'auteur de ces piqûres sauvages.

Après deux ans d'absence à cause de la pandémie, les fêtes d'Arudy faisaient leur retour. Il y avait énormément de monde à ces fêtes et ces piqûres ont créé un contexte d'inquiétude. Les victimes vont bien, elles ont été prises en charge et amenées à l'hôpital pour effectuer des tests de toxicologie. Ces tests ont révélé que les victimes n'ont donc pas été droguées.

Les gendarmes, la police et les établissements de nuit multiplient les messages de prévention depuis plusieurs semaines contre ces piqûres sauvages. Une réunion d'information à destination des professionnels de la nuit a été une nouvelle fois dispensée, ce lundi soir au complexe de la République à Pau. L'idée n'est pas de faire peur ou de créer la psychose, le phénomène reste marginal selon les autorités qui espèrent sensibiliser les jeunes à l'approche des fêtes de village.