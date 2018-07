Dans la Loire, ce dimanche 29 juillet 2018, des adolescents qui participaient à un tournoi mondial d'ultimate sont tombés malades après le repas de midi. D'après la préfecture, l'intoxication alimentaire concernerait plus de trente jeunes. Le maire de Feurs a décidé d'arrêter le championnat.

Les pompiers, les gendarmes et le samu sont intervenus à Feurs après une intoxication alimentaire qui a touché des dizaines d'adolescents (photo illustration)

Loire, France

C'est dans l'après-midi, ce dimanche 29 juillet 2018, que les enfants ont commencé à se sentir mal. Ils participaient à des championnats du monde de frisbee organisés à Feurs. D'après la préfecture de la Loire, 20 enfants de la délégation d'Israël, 10 enfants de la délégation de Belgique et 4 enfants de la délégation de Colombie ont été victimes de l'intoxication alimentaire.

Nausées et vomissements ont mis la puce à l'oreille des participants. Les premiers symptômes ont été ressenti dans l'après-midi, après le début de la digestion du repas du déjeuner. D'après les premiers éléments, l'intoxication alimentaire pourrait être liée à une mayonnaise peut-être préparée avec du poisson. Des analyses doivent être réalisées le lundi 30 juillet auprès du traiteur qui est installé à Saint-Chamond.

Le tournoi d'ultimate est arrêté sur décision du maire de Feurs

Infirmiers, médecins, pompiers et gendarmes étaient présents sur les lieux du tournoi d'ultimate, d'après la préfecture, ils étaient plus d'une cinquantaine. Certains enfants pourraient être hospitalisés la nuit de dimanche à lundi pour un dernier bilan médical. Cela pourrait concerner une dizaine d'adolescents israéliens, trois ou quatre Belges et deux ou trois Colombiens, selon la préfecture de la Loire.

Ce dimanche soir, le maire de Feurs, Jean-Pierre Taite, assure que les enfants vont bien : "Plus de peur que de mal". Il ajoute aussi qu'il a "pris la décision d'arrêter le tournoi" dont la ville n'était pas organisatrice mais à qui elle avait mis à disposition ses installations. Le tournoi d'ultimate devait se tenir du 29/07/2018 au 04/08/20018.