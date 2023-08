Au moins trois personnes emportées par une baïne dans les Landes ce mercredi

Un homme de 29 ans et un enfant de 11 ans ont été secourus à 150 mètres de la côte à Tarnos dans les Landes ce mercredi vers 13h. Le mineur et son beau-père se baignaient dans une zone non surveillée quand ils ont été emportés par une baïne. Ils ont été rejoints par trois sauveteurs avant d'être hélitreuillés et ramenés sur le rivage. À Labenne, cette fois, c'est dans une zone surveillée qu'une victime a été emportée à 250 mètres de la plage par un courant de baïne vers 14h avant d'être secourue puis hélitreuillée.

Les CRS-MNS appellent à la vigilance

Les CRS maîtres-nageurs-sauveteurs (MNS) lancent une alerte à cause de la forte houle ce jeudi. Elle fait suite à la dépression qui a touché la Normandie et la Bretagne . Le littoral landais est placé en vigilance jaune vague submersion.

Yvan est CRS et travaille au poste de commandement en charge de la côte landaise, il prévient que les vagues "pourront atteindre trois ou quatre mètres par endroits. Tous les phénomènes de baïnes seront amplifiés. Les chefs de poste seront peut-être amenés à mettre le drapeau rouge". Si la baignade est autorisée, il faudra bien se baigner entre les drapeaux qui délimitent la zone surveillée, et ne pas hésiter à demander conseil aux sauveteurs.

Suite à ces conditions météorologiques, la ville de Biscarrosse a décidé de fermer ses plages à partir de 19h ce jeudi, c'est-à-dire à la fin de la période surveillée. L'objectif est d'éviter que des promeneurs viennent le soir et courent un danger.