Au moins un homme interpellé à Toulouse dans le cadre de l'enquête autour de la mort de Samuel Paty

Dans l'enquête autour de la mort de Samuel Party, au moins un homme a été interpellé à Toulouse ce mardi matin. L'information, révélée notamment par le magazine Le Point est confirmée par Franceinfo. Ce jeune homme serait apparu sur "différents groupes de discussions auxquels participaient" le terroriste Abdoullakh Anzorov, indique une source judiciaire à Franceinfo. Au total, sept hommes ont été interpellés ce mardi en France, dans le cadre de cette enquête sur l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Certains seraient d'origine tchétchène, d'autres non. On en sait pas plus pour le moment sur le profil de l'homme, ou des hommes, interpellé(s) à Toulouse.

Ça n'est pas la première fois que la ville rose se retrouve citée dans l'enquête autour de l'assassinat de Samuel Paty. En effet, en Octobre dernier, on découvrait que le terroriste avait vécu à Toulouse, et avait fréquenté très brièvement un club de lutte dans le centre-ville en 2018.