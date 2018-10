Une collision entre deux poids lourds et une voiture s'est produite ce mercredi matin sur l'autoroute A8, à hauteur de Roquebrune-sur-Argens (Var). Une personne est décédée, deux autres sont gravement blessées.

Roquebrune-sur-Argens, France

Un accident entre un poids lourds et une voiture a eu lieu ce mercredi matin sur l'autoroute A8, près de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Au moins une personne, le chauffeur d'un des camions, a perdu la vie, deux autres sont gravement blessées. L'un des poids lourds a en fait traversé le terre-plein central et les voies opposées. Un important dispositif est engagé sur place avec 30 sapeurs-pompiers. À 7h30, la circulation était difficile dans le sens Aix-Nice et totalement interrompue dans le sens Nice-Aix (sortie obligatoire à Puget sur Argens).