Dunkerque, France

C’est grâce aux réseaux sociaux, qu’un Grand-Synthois a rapidement fait prospérer sa petite boite, lancée en août dernier. Son idée : trouver des clients pour investir de l’argent, qu’il se charge de faire fructifier avec des paris sportifs. Le jeune homme dit être un grand connaisseur de football, de rugby, de basket et de hockey.

Des gains mirobolants

Il annonce un capital de départ préservé des gains colossaux, multipliés par plus de 7, le tout avec un investissement de court terme.

Qui refuserait de gagner de l’argent aussi facilement en ne prenant aucun risque ?, écrit-il sur sa page facebook.

Mais quand les clients réclament leurs gains, ils perdent contact avec le jeune homme. Des plaintes sont déposées, et un avocat saisi. La police enquête pour "escroquerie" et "abus de confiance". Aujourd’hui, la société n‘existe plus ; elle laisse aussi sur le carreau des commerciaux que le jeune homme avait embauché, mais jamais payé. Le préjudice dépasse déjà les 150 000 euros.

Après le dossier des meubles DLB, c’est la deuxième affaire avec de nombreuses victimes qui touche le Dunkerquois.