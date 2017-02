Au nom de sa femme tuée sur la D943 : lettre ouverte à Marisol Touraine

Christine Gillet avait 56 ans, le 11 janvier 2017 elle a pris sa voiture pour aller travailler à l’hôpital de Loches. Elle a été tuée sur la Départementale 943. Son mari a écrit une lettre ouverte à Marisol Touraine. Gilles et Mathieu Gillet seront les invités de France Bleu Touraine à 7H50.

Parce que même les condoléances les plus sincères ne peuvent pas adoucir leur peine, Gilles Gillet, le mari de Christine a écrit une lettre ouverte à Marisol Touraine, Ministre de la Santé, mais aussi ex conseillère départementale et ex-députée du Lochois.

Ce 11 janvier 2017, sur la D943 au lieu dit Marray à la hauteur de la commune de Chambourg-sur-Indre, deux camions se percutent de plein fouet lorsque l'un des deux à son pneu avant qui éclate. Christine Gillet n'aura même pas le temps de freiner et viendra s'encastrer dans le camion qu'elle suivait. Elle est tuée sur le coup. les pompiers mettront des heures à désincarcérer les deux chauffeurs des poids-lourds. L'un d'eux décédera quelques jours plus tard des suites de ses blessures, le second est grièvement blessé et risque de garder des séquelles à vie de cet accident.

Les noms de Christine Gillet et celui du chauffeur du camion sont venus s'ajouter à la liste de la douzaine de morts tués sur la RD943.

Le second chauffeur lui connait le même sort que la quarantaine de blessés victimes eux-aussi de cette départementale. Ces chiffres sont tous tirés d'un rapport connus de ceux qui pourraient agir pour sécuriser cette route, ils se trouvent dans le dossier d'appel d'offre qui a été lancé pour engager des travaux en 2015.

Prés d'une quarantaine d'accidents en 15 ans, la mort de ma femme est une mort de trop !

Dans ce courrier adressé à Marisol Touraine, Gilles Gillet remercie la Ministre pour la sympathie qu'elle a témoigné à sa famille au moment de ce deuil, mais surtout il l'interpelle ainsi que les autres élus qui leur ont adressé leur condoléances, car il est temps d'agit dit-il "trop de vies ont été fauchées et de familles endeuillées brutalement !"

Pas question de chercher des responsables sur l'absence de projet d'aménagement de cette route pendant 15 ans : "il n'y a pas de petits combats, il n'y a que des grandes décisions, la RD943 en appelle une rapidement." ajoute-t-il et de demander dans sa lettre ouverte à la Ministre de la Santé que tous les décideurs - Conseil départemental et Régional, Communes et Communautés de communes et prochainement la métropole doivent pouvoir compter sur le soutien de l'Etat pour concrétiser ce projet d'aménagement de la RD943 afin de faciliter la fluidité du trafic, en toute sécurité.

1117 signatures pour la pétition en ligne lancée par les patrons du Lochois et de Reignac-sur-Indre

Les chefs d'entreprise du Lochois et de Reignac ont eux lancé il y a 3 semaines une pétition en ligne qui a recueilli à ce jour plus de 1100 signatures. Ils ont aussi rencontré les élus locaux, départementaux, régionaux et le député du Lochois. Tous se sont engagés à faire de la sécurisation de cette départementale un dossier prioritaire : les travaux auraient gagné quelques mois puisque les zones de dépassement prévues pour 2021 pourraient être réalisées d'ici 2019 pour un budget total de 17 millions d'euros et à la condition que le dossier suive son cours sans difficulté majeure notamment lors de la préemption des terres longeant la RD 943 actuelle. Une chose est sûre, pour ces chefs d'entreprise, au delà de l'émotion provoquée par la mort de Christine Gillet, très connue et très investie dans le Lochois, il en va aussi du développement économique de cette partie du département. Lors de leur rencontre avec les chefs d'entreprise, les élus ont reconnus avoir perdu du temps pendant les 15 dernières années entre les décisions qui n'ont pas été prises et les erreurs faites. Les patrons du Lochois et de Reignac entendent maintenir la pression sur leurs élus pour éviter que les engagements ne soient classés sans suite comme c'est le cas depuis 15 ans que ce dossier revient régulièrement dans l'actualité.