Au nord-ouest de Toulouse, un mystérieux drone fait paniquer les éleveurs de chevaux

HISTOIRE FRANCE BLEU - Depuis maintenant plus d'une semaine, un drone rode régulièrement de jour comme de nuit autour des haras et des écuries de l'ouest toulousain. Malgré les recherches des gendarmes, l'inquiétude grandit et les habitants s'organisent.