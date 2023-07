Accident au parc Wonderland dans le Var : les deux victimes, dont un enfant, ont retrouvé un rythme cardiaque

Un homme de 35 ans et un enfant de 3 ans et demi ont été victimes d'un grave accident au parc Wonderland à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume (Var) ce dimanche en début d'après-midi.

ⓘ Publicité

Une structure gonflable de 20 mètres de long et de large s'est envolée, emportant les deux personnes qui étaient à l'intérieur sur plus de 50 mètres.

Les deux victimes ont été en arrêt cardiorespiratoire pendant plus de 30 minutes. Elles ont retrouvé une activité cardiaque grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers et du Samu. L'homme et l'enfant sont transportés à l'hôpital par hélicoptère.