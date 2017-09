Au Pont-Chrétien dans l'Indre , l'avocat de la secrétaire de mairie contre-attaque

Alors que le maire du Pont-Chrétien Chabenet reçoit depuis quelques jours des manifestations de soutien d'une partie de ses administrés, l'avocat de la secrétaire suspendue livre sa version des faits. Maître Olivier Hasenfratz ne compte pas en rester là.

C'est une affaire qui va surement se régler en justice. Le maire du Pont-Chrétien-Chabenet dans l'Indre accuse sa secrétaire de mairie d'avoir acheté avec l'argent de la commune du matériel à des fins personnelles. Le préjudice s'évaluerait à 4 000 euros et les faits remonteraient à deux ans.

Pendant ces deux dernières années, la secrétaire a pu commander des produits et matériels divers ( imrpimantes, souris d'ordinateurs, sacs de terreau ou encore produits d'entretien ) sur le compte municipal sans être inquiétée. Ces agissements ont été stoppés au printemps dernier et la secrétaire a été suspendue de ses fonctions. Sauf qu'aujourd'hui son avocat se manifeste pour assurer que sa cliente n'est pas la seule impliquée dans ce "système".

"Ma cliente n'a pas agi pour détourner de l'argent de la municipalité, en réalité elle s'est servie de ce système avec l'accord du maire et de ses élus"

L'avocat emploie sciemment ce terme de système car il explique que le maire l'avait lui même mis en place et que plusieurs employés municipaux en ont profité."C'est un dossier à plusieurs tiroirs, apparemment la mairie de Pont-Chrétien facilitait des achats pour son administration. Ma cliente n'a pas agi pour détourner de l'argent de la municipalité, en réalité elle s'est servie de ce système avec l'accord du maire et de ses élus, pour bénéficier de réduction en achetant des produits au nom de la municipalité." L'avocat assure qu'une fois que sa cliente recevait les biens, elle les remboursait directement au maire et toujours en espèces. Le maire, selon Maître Olivier Hasenfratz "a toujours refusé qu'on lui fasse des chèques ou des virements , et deux ans après, toutes ces sommes n'ont pas été retrouvées dans la compatibilité ". Que sont elles devenues ? L'avocat de la secrétaire de mairie reconnait que sa cliente passait commande pour des biens personnels, mais demande maintenant à la justice de mettre son nez dans les comptes financiers de la mairie du Pont-Chrétien-Chabenet. Il a saisi en ce sens le Procureur de la République. Maître Olivier Hasenfratz ne veut pas que cliente plonge pour tout le monde. Il décrit cette femme de 56 ans comme crédule et sans le moindre accroc disciplinaire dans sa carrière.

Dans cette affaire deux plaintes ont déjà été déposées, celle du maire de Pont-Chrétien contre les agissements de la secrétaire et celle de l'avocat de cette dernière pour séquestration. Il reproche aux élus d'avoir convoqué sa cliente violemment sans explication pour lui notifier ses agissements. La secrétaire parle même de kidnapping pour signer un document ou elle reconnaissait les faits. Elle dit avoir été violentée verbalement par des adjoints au maire, notamment en subissant des moqueries et mimiques.

Des habitants du Pont Chrétien préparent quand à eux une manifestation de soutien au maire et adjoints de la commune. Ils donnent rendez-vous ce dimanche 17 septembre à 9 h 30 devant la future école .