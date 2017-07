Au pont du Diable, ils sautent malgré le danger

L'accident survenu lundi après midi au pont du Diable, dans les gorges de l'Hérault, n'a pas calmé les ardeurs des vacanciers. Malgré les panneaux en plusieurs langues installés près du pont pour interdire les sauts, rien n'y fait. Les maires ne savent plus quoi faire.

Les maires de Saint-Jean-de-Fos et d'Aniane, chargés de la gestion du pont du Diable sont consternés : malgré les arrêtés municipaux qu'ils prennent régulièrement pour interdire les sauts, les vacanciers continuent de braver le danger.

Lundi après midi, une jeune fille de 19 ans qui encadrait un groupe d'ados a sauté du pont (18 mètres de haut). Elle a été transportée dans un état grave au CHU de Montpellier.

Une dizaine d'accidents de ce genre sont à déplorer depuis quatre ans. Et pourtant, sur le site, rien ne change. Des dizaines de personnes se pressent chaque été sur les rochers situés sous le pont pour sauter.

"Si vous ne savez pas maîtriser le saut, vous arrivez sur les fesses et on s'esquinte le bas du dos. Ça peut provoquer une paralysie. D'autres se sont éventrés."

Les accidents n'empêchent pas les nombreux vacanciers de continuer à sauter.

"C'est pour l'adrénaline, on cherche un peu le danger. Le but, c'est de faire l'avion, d'écarter les bras et de faire en sorte d’atterrir droit. C'est la sensation de descendre vite, d'un coup. Ça dure deux secondes, mais on aime ça."