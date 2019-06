Au premier jour de son procès, David Gras raconte sa foi, "qui l'a aidé" à prendre ses responsabilités

Le premier jour de son procès, vendredi, devant la cour d'assises du Nord, n'a pas permis de lever le mystère. David Gras, 48 ans, comparaît jusqu'au 5 juillet pour deux braquages, dont un mortel, et deux tentatives. Après sept ans de cavale, il s'est rendu pour "faire face à ses responsabilités".

Ici sur l'avis de recherche d'Interpol, David Gras, braqueur repenti qui comparait devant les assises du Nord, veut montrer qu'il n'est plus le même homme.

Douai, France

Qui est donc David Gras ? Ce braqueur repenti, entouré de mystère, comparaît depuis vendredi devant la cour d'assises du Nord, à Douai. Âgé de 48 ans, il est accusé de deux braquages, et deux tentatives. Parmi ses faits d'armes : une participation à l'attaque du centre fort d'Orly, qui a fait un mort, un convoyeur de fonds, en 2011. Des faits pour lesquels il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle.

Condamné en son absence car il était en cavale depuis, introuvable malgré plusieurs mandats d'arrêt internationaux, il faisait partie des criminels les plus recherchés au monde, lorsque l'été dernier, il s'est rendu. Il s'est constitué prisonnier, directement au greffe de la cour d'assises, à Douai, expliquant qu'il voulait assumer ses responsabilités.

Entré en religion en 2013

C'est une conversion à la religion orthodoxe durant sa cavale qui l'aurait transformé. Le procès va durer jusqu'au 5 juillet, et deux semaines ne seront pas de trop pour comprendre ce personnage complexe, ancien punk aujourd'hui impeccablement coiffé et habillé, dont la chemise cache les avant-bras tatoués. Ce vendredi, l'heure était à l'enquête de personnalité.

Exceptionnellement autorisé à quitter le box des accusés car il a des problèmes d'auditions, David Gras est à la barre, quand la fille du convoyeur tué lors de l'attaque d'Orly l'interpelle. Il se tourne vers elle : "j'espère que vous me pardonnerez, dites-moi ce que je peux faire pour vous soulager". Alexandra di Carlo lui répond, sans baisser le regard : "ce n'est pas un verre que vous avez cassé et que vous pouvez réparer". En marge de l'audience, elle nous confie : "il fallait que je le voie, c'est la pièce manquante du dossier. Même si ça ne va pas apaiser mon deuil". Elle dit ne pas croire à la démarche de foi et de spiritualité de l'accusé.

ECOUTEZ : à l'audience, la famille du convoyeur tué à Orly en 2011 était présente Copier

"Ce n'est plus le même homme" - l'avocat de David Gras

Cette démarche, David Gras a tenté de l'expliquer : il a découvert la religion orthodoxe dans le pays où il s'est caché, toutes ces années, et qu'il ne veut d'ailleurs pas révéler. Il assure ne pas vouloir s'en servir pour sa défense, mais quand même, il explique que c'est sa foi qui lui permet de faire face à ses responsabilités. "Ce n'est évidemment plus le même homme", décrypte l'avocat de David Gras, Jérôme Goudard, "d'ailleurs la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait l'impression qu'on parlait d'un autre".

David Gras raconte qu'il se sent bien dans sa cellule, comme dans un monastère. Il a demandé lui même à être placé à l'isolement, à la prison de Sequedin. Mais il a quand même bien l'intention de se défendre pour réduire sa peine de 25 ans de réclusion : s'il ne nie pas sa participation aux braquages, il va tenter de convaincre les jurés qu'il n'en était pas le cerveau.