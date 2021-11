Au premier jour de son procès, David Ramault se décrit comme un "monstre" mais reste un mystère

La première journée du procès de David Ramault devant la cour d’assises du Nord, à Douai, a été consacrée ce mardi à la personnalité de l’accusé. L’homme comparaît jusqu’à vendredi pour l’enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d’Angélique, 12 ans, en 2018 à Wambrechies dans la métropole lilloise.

L’un des grands enjeux de ce procès, c’est celui de la récidive et du suivi des délinquants sexuels. David Ramault avait été condamné une vingtaine d’années plus tôt pour trois agressions sexuelles, et le viol d’une autre enfant de 12 ans. Il était sorti de prison au bout de six ans, sans aucune obligation de soins.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux visages

Après avoir entendu les témoignages de son père, de sa demi-sœur, de son ex-femme, de l'enquêtrice de personnalité, et bien sûr les déclarations de David Ramault, beaucoup de questions demeurent, à l'issue de cette première journée de procès.

C'est un homme à deux visages qui est apparu : d’un côte il y a le mari attentionné, le papa-poule, et de l’autre, le manipulateur, le menteur, un homme qui regarde quotidiennement des films pornographiques avec des scènes de viols.

Pas de suivi psychologique

A sa sortie de prison en 2000, il n'a pas estimé utile de consulter un médecin ou un psychologue. "Je pensais avoir résolu le problème, je refoulais", explique David Ramault d'une voix blanche,, "j’avais honte d’avouer qui j’étais au fond de moi". L’avocat de David Ramault, Eric Demey, souligne que "personne à l'époque n'a estimé qu'il avait besoin d'un suivi. Il pensait être guéri, si tant est qu'il ait été malade".

Je suis un monstre

Pourtant, après une première condamnation en 1996, il récidive, 22 ans plus tard, ce qui coûtera la vie à Angélique. Dans la salle d'audience, sa mère serre contre elle un portrait de la jeune fille, cheveux blonds et sourire timide. David Ramault tente des excuses en sanglotant : "je suis désolé d’avoir tué votre fille, je suis un monstre".

L’avocate de la famille, Audrey Jankielewicz, attend plus de David Ramault et de ce procès, elle veut des réponses sur les failles qui ont conduit à cette terrible récidive. "A l'époque, les parents d'Angélique avaient émis le souhait qu'on ne puisse pas vivre dans un monde où quelqu'un recommet des faits de cette nature, et va encore plus loin dans l'atrocité. C'est un enjeu essentiel du procès".

Ce soir, la cour entend la famille d'Angélique. Mercredi, elle examinera les faits en détails, et recevra l'éclairage des enquêteurs.