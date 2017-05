Au procès de Francis Heaulme : dialogue à trois avec le tueur en série

Au treizème jour du procès de Francis Heaulme, le tueur en série s’est adressé à la maman de Cyril, sans pour autant reconaitre les faits. Un instant d’audience dans lequel, la carapace de Francis Heaulme s’est un peu fissurée.

Devant le cour d’assises de la Moselle, Francis Heaulme, qui était muet depuis le début de cette 13ème journée d’audience s’est adressé à la maman de Cyril et à son avocate Dominique Boh-Petit. Francis Heaulme comparait devant la cour d’assises de la Moselle pour le double meurtre de Montigny les Metz, le 28 septembre 1986.

Quand l’audience manque de basculer.

Le président fait venir Francis Heaulme à la barre et l’interroge sur les faits. Et celui-ci lui répond : "Je ne veux plus rien dire. J'ai décidé. Aucune question"

Durant quarante minutes, le président lit longuement les déclarations faites par Francis Heaulme en 2002, devant le gendarme Francis Hans. Il a reconnu qu’il était monté sur le talus et avait vu les enfants. Depuis le début de ce procès, Francis Heaulme se contente de dire que ce n’est pas lui qui a tué les enfants et évoque la pression des enquêteurs pour justifier les déclarations

"Le chagrin de madame Beining, je le comprends très bien. Ca m'a touché beaucoup – Francis Heaulme

Dominique Boh-Petit tente alors avec douceur de faire naître une émotion chez Francis Heaulme. L'avocate de Chantal Beining lui parle de sa mère, qu’il allait voir au cimetière de l’Est, comme Chantal Beining va voir son fils au cimetière depuis ce 28 septembre 1986.

- Vous l'avez entendu pleurez. Vous avez pensé quoi ?

- Elle n'a pas fait son deuil

Soudain dans ce tribunal, on dirait qu'ils ne sont plus que trois : La maman de la victime, le tueur en série, et l'avocate qui, avec humanité, tente de faire accoucher celui dont on dit qu'il est insensible.

Dominique Boh Petit poursuit : "Madame Beining, elle a du chagrin, comme vous avec votre maman"

Et Francis Heaulme se retourne et se met à parler à Chantal Beining : « Madame Beining, je suis franc, je n'ai pas touché à votre fils, ni le petit Alexandre ».

L’avocate continue à lui poser des questions, en douceur, car la parole de Francis Heaulme peut facilement s’échapper.

- Elle voudrait savoir si c'est Cyril qui est mort le premier ? Vous y étiez, vous savez ? Et Leclaire ? Et l'homme qui frappait les enfants. Vous les avez séparé ? »

- Non. J'allais pas m'en mêler.

Un instant, on croit qu'il va parler plus, expliquer. Un silence pesant enveloppe le tribunal.

Mais Francis Heaulme repart en boucle. "Montigny c'est pas moi. Si je savais qui c'étais j'aurais dit".

Plus que quelques jours pour savoir

Dominique Boh Petit est l'avocate de Chantal Beining. Sans elle, le procès de Francis Heaulme n'aurait jamais eu lieu. C'est la seule partie civile qui a fait appel du non lieu de 2007 et qui a permis que le tueur en série soit renvoyé devant les assises.

"Le chagrin de ma cliente, je le sens, c’est palpable. Et Francis Heaulme, on doit pouvoir trouver un terrain pour parler avec lui. Je ne sais pas si il est au bord de quelque chose, mais j’ai vu qu’il avait de l’empathie pour madame Beining"

Et l'avocate espère bien pour sa cliente trouver les clés pour que le tueur en série se livre d'ici la fin du procès

Le verdict doit être rendu jeudi 18 mai.

