Au procès de Francis Heaulme : Les familles des victimes, des survivants, déchirés par trente ans de malheur

Les familles des victimes du double meurtre de Montigny les Metz ont pris la parole au procès de Francis Heaulme qui se déroule devant la cour d’assises de la Moselle. Certaines ont demandé qu’il soit condamné, quand d’autres au contraire ont émis des doutes sur sa culpabilité.

Ce mardi devant la cour d’assises de Metz, on a entendu la parole des survivants au procès de Francis Heaulme. Les survivants, ce sont les familles, et leurs avocats qui portent leur parole.

A deux jours du verdict, qui doit être prononcé jeudi dans ce procès pour le double meurtre de Montigny les Metz, ce sont les parties civiles qui se sont exprimées. Les proches d'Alexandre et Cyril, mais aussi les 5 avocats qui les représentent avec des plaidoiries en ordre dispersées.

Ceux qui n’attendent plus rien

Le visage baigné de larmes, la maman d’Alexandre s’avance pleine de douleur et de colère. Elle est en colère contre ces procès, ces péripéties, ces mensonges, ces aberrations. Pour elle, c’est insupportable.

"Je n’ai pas besoin d’être ici . Je sais, j’ai mes convictions. Ce n’est pas encore aujourd’hui, 30 ans après qu’on m’a apporté des réponses - Dominique la maman d'Alexandre

Son mari la soutient, puis, prend la parole. Et là c’est elle qui a la main posée sur son épaule.

Leur chemin de croix judiciaire, c’est Dominique Rondu, l’avocat historique de ce procès qui vient le raconter. Il défend les familles depuis 30 ans déjà.

"Les familles, ont le droit à la vérité. Pas une opinion, pas une intime conviction, pas une quasi-certitude. Non. Une certitude absolue que Francis Heaulme est le coupable - Dominique Rondu

Lui Il n’est pas convaincu de la culpabilité de Francis Heaulme. Il précise à l'intention des jurés, que s'ils n'arrivent pas à se forger une certitude absolue, les familles ne leur en tiendront pas rigueur et qu'au contraire elles salueront leur courage.

Des familles empêtrées dans plus de trente ans de combat judiciaire

Dominique Boh Petit, l'avocate de la maman de Cyril vient expliquer, tout en justesse les 15 années de combat, depuis 2002 pour arriver à ce procès et à une vérité judiciaire.

Elle raconte le juge Montfort, chargé du dossier, qui veut "laisser la patate chaude au placard". Il n'a rien à dire à Chantal Beining, la maman de Cyril, qui vient le voir dans son bureau. Mais Chantal s'obstine, porte plainte contre l’Etat pour faute lourde, fait appel, perd et ses comptes bancaires sont saisis

L'avocate raconte aussi, comment Chantal ouvre tous ses courriers dans sa cuisine. Des pièces du dossier où sans cesse est écrit la mort de son gosse.

Après le non-lieu de 2006, Madame Beining ne pleure plus. Elle est en colère. Y a plus de procès.

La maman et l'avocate sont entraînées dans un combat, jonché d'échecs et de revirements, comme sur le cas d'Herni Leclaire qui ne sera pas renvoyé, Ce combat va durer des années, plus de 10 ans.

Seule contre tous

Son mari est parti, ses 2 autres enfants se sont éloignés. Il y a trop de chagrin dans la vie de Chantal Beining. "Elle, la maman dont l'enfant est mort se bat seule, contre tout le monde, contre le cancer qui la frappe, contre pas de justice, contre pas de travail, contre pas de sous".

Derrière elle, Chantal Beining écoute les yeux pleins de larmes, son avocate qui déroule sa vie.

"Elle est au milieu de cette cour d'assises. Belle, éclatante, la tête haute, pleine de force pour obtenir la vérité. Madame Beining,. J'espère que je ne vous ais pas déçu - Dominique Boh-Petit, l'avocate de Chantal Beining

Dans la salle, on regarde les yeux embués, les deux femmes qui se prennent dans les bras.

Un dossier où tout accable Francis Heaulme

En quatre semaines de procès, le papa de Cyril a lui changé de conviction. Ce sont, entre autre, les démonstrations des gendarmes qui l’ont éclairé. Et son avocat qui durant deux procès était convaincu de la culpabilité de Patrick Dils est désormais convaincu du contraire.

Thierry Moser, lavocat des parents d'Alexandre, vient à la barre tourmenté. Ses clients n'ont pas changé d'idée en 30 ans. A la barre aujourd'hui, il vient dire tout le contraire : sa conviction absolue de la culpabilité de Francis Heaulme, que tout dans le dossier accable.

Il n'existe aucune preuve, que des faisceaux de présomption ajoute-t-il. Mais pour Cyril et Alexandre, la justice doit être rendue.

Ce mercredi, l'avocat général prendra ses réquisitions. Les avocats de Francis Heaulme le défendront l'après-midi.

Le verdict est attendu jeudi.