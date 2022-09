Au procès de l'attentat du 14 juillet, le rôle capital des médecins-conseils de victimes

Près de 1200 parties civiles : le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 est hors-norme par son ampleur et par le dispositif mis en place pour leur donner la parole. Pour les accompagner, plusieurs médecins-conseils travaillent sur ce procès depuis plusieurs mois. Le docteur Serfaty-Sabot en fait partie, elle a reçu la parole d'une centaine de victimes. Un rôle capital pour déterminer les séquelles qu'elles ont subi, et donc déterminer notamment l'indemnisation qui en découlera.

Une audience qui se prépare bien en amont pour ces victimes

Le docteur Serfaty-Sabot nous explique plus précisément son rôle : "il s'agit de défendre l'intérêt des victimes, au cours d'une expertise médicale face au médecin désigné par le fonds d'indemnisation des victimes. On les accompagne. D'abord on les reçoit pour préparer le dossier médical et les aider à récupérer les pièces qui font la preuve de leur dommage. On leur explique ce qui va se passer pendant l'expertise et ensuite on les accompagne." Une mission parois délicate : "on est face à des victimes qui parfois ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent, préciser certains éléments important pour que le médecin du fonds de garantie prennent la mesure de ce qu'elles ont vécu ce soir-là."

Avec des symptômes extrêmement variés en fonction des victimes : "cela peut être des phobies, retourner sur la prom', voir un camion, la peur de la foule, une certaine hyper vigilance, on est face à des personnes qui présentent une grande anxiété, des troubles du sommeil, des cauchemars... Et donc on évalue les séquelles encore présentes ce jour."