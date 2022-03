Au procès de la violente agression par des extrémistes de droite, leurs avocats demandent des peines "justes"

Des violences commises sur Steven Dardenne et Erwan David, 16 et 18 ans à l'époque, le 7 mai 2017 en soirée, à Nantes. "Un lynchage" pour l'avocate générale qui ce matin a demandé des peines de prison allant de 2 à 10 ans à l'encontre des quatre accusés. Ces hommes, âgés aujourd'hui de 23 à 32 ans, sont des sympathisants de l'ultra droite. Certains ont été membres du GUD, organisation d'extrême-droite. Rappelons qu'un cinquième mis en cause, condamné pour violences par le passé, est mort de manière accidentelle, à l'été 2020. Après les réquisitions de l'avocate générale, les avocats de la défense plaident depuis la fin de matinée.

Des avocats qui demandent à juger les accusés "pour ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils sont"

Le premier à s'avancer à la barre est Me Le Mintier, l'avocat d'un jeune homme jugé pour des violences commises contre Steven Dardenne, la victime la moins atteinte. Il a été demandé 2 ans de prison contre son client. "C'est la haine qui va le mener à être ce petit soldat qui fait qu’il part quand on donne le top départ." Me Le Mintier évoque le sentiment de culpabilité de son client et demande aux jurés de faire la distinction entre les accusés car les rôles ne sont pas les mêmes, mais aussi entre les victimes, rappelant que Steven Dardenne a eu cinq jours d'ITT. "Je ne minimise pas ses blessures, mais elles sont moins grave que celles d'Erwan".

Me Radot défend aussi un garçon poursuivi pour les violences sur Steven et contre qui il a été requis 3 ans. L'avocat rappelle qu'on a voulu faire la politique dans la salle d'audience mais que son client - s'il a été jeune intéressé par l'Action française, mouvement royaliste et nationaliste - n'est pas d'extrême-droite : "pas un trac n'a été retrouvé chez lui, pas une arme (...) il n'est pas bercé par l'ultra-violence comme il a pu être dit". Il demande de ne pas retenir la préméditation, circonstance aggravante, car pour lui si le groupe attend les deux jeunes pour les frapper, c'est sur un "coup de sang, loin d'une réflexion froide."

Des avocats qui s'appuient sur des peines prononcés dans d'autres procès

Il demande aussi à la cour d'Assises de revenir à une peine "plus juste" citant les 8 mois avec sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de violence sur fond de racisme à l'encontre du cinquième accusé, décédé avant ce procès. "Là on vous demande 3 ans. Et pour M.Dardenne, on ne peut pas parler d'ultra-violence. Son certificat médical, c'est, Monsieur, on vous donne du Doliprane et c'est tout. Il y a rien", arugmente-t-il. A ce moment-là, le jeune Steven avait déjà préféré quitté la salle d'audience.

Juste avant la suspension d'audience, c'est Me Cabioch pour l'accusé jugé pour des violences sur Erwan David, le garçon le plus gravement blessé, qui s'adresse aux jurés. Il a été demandé 8 ans de prison contre son client, qui a déjà un casier. Lui l'affirme, "on ne peut pas nier que cette agression - car c'en est une, il n'y pas d'autre mot - a eu lieu dans un contexte politique, mais ne les jugez pas pour leurs idées politiques, ce qu'ils sont ou on été, mais pour ce qu'ils ont fait. Vous ne jugez pas quatre extrémistes, quatre fachos, mais quatre accusés." Il rappelle que ce que son client a fait "c'est un seul coup de pied. Un de trop." Un coup de pied dans la tête d'Erwan, qualifié de "pénalty" par l'un des protagonistes.

Comme son confrère Me Radot juste avant, Me Cabioch compare la peine demandée contre son client - 8 ans - aux 5 et 8 ans de prison prononcés à l'encontre des meurtriers de Clément Méric, jeune tué par des skinheads en 2013. "Là, il y avait un mort", se permet-il de souligner. Lui aussi fait le souhait d'une "peine juste".

Me Cabioch demande aux jurés, lors de leur délibéré, de mettre de côté l'infirmité permanente d'Erwan. C'est un élément aggravant mais Me Cabioch souligne que depuis 2018 il n'y a plus eu d'expertise de faite, reprochant au passage à l'avocate générale de ne pas avoir réclamé une nouvelle expertise.

>>>>Ce vendredi après-midi doit encore plaider Me Bonneau. Il a été requis 10 ans contre son client. Le verdict est attendu en fin de journée.