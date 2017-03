Au procès de Redoine Faïd, les témoignages émus des otages de l'évasion

La cour d'assises du Nord a écouté ce mercredi les témoignages des surveillants pris en otage par Redoine Faïd lors de son évasion de la prison de Sequedin. Des surveillants toujours sous le choc de ce qu'il s'est passé il y a quatre ans.

Le procès de Redoine Faïd s'est poursuivi aux assises du Nord ce mercredi, avec les témoignages des surveillants pris en otage par le braqueur lors de son évasion de la prison de Sequedin en avril 2013. Ce jour-là, Redoine Faïd a pris quatre surveillants en otage, sous la menace d'une arme. Le traumatisme reste très présent pour certains d'entre eux lorsqu'ils témoignent devant les assises du Nord.

Névrose post-traumatique

"Ce jour-là, il m'a tuée, la femme que j'étais est morte" explique, Anne, surveillante au parloir au moment de l'évasion. Ce 13 avril 2013 était son dernier jour à Sequedin, elle ne devait même pas travailler ce jour-là mais elle est venue spontanément pour former son successeur. Elle n'a pas été prise en otage, au sens propre, mais c'est elle la première qui a été braquée par Redoine Faïd. "J'ai tenté de le poursuivre pour renseigner les renforts", raconte Anne, "mais il m'a braqué à nouveau en menaçant de tuer mes collègues".

A la suite de l'évasion, un psychiatre a diagnostiqué chez Anne une "névrose post-traumatique" : des cauchemars, une agoraphobie. Elle a changé de poste mais son quotidien au travail a également été bouleversé : "aujourd'hui, je mets toujours un objet entre les détenus et moi, ou alors je ne les vois jamais seuls", détaille Anne.

Aucune réponse

Comme elle, les quatre otages se disent aujourd'hui traumatisés. "J'ai vu la mort en face, ma vie est brisée" explique Sebastien, la trentaine qui dit aussi ressentir "de la honte" de ne pas être parvenu à neutraliser Redoine Faïd. Jean-Luc, lui, n'a jamais repris le travail : "J'ai tout perdu, je ne peux plus vivre que seul, j'ai divorcé, vendu ma maison et je vois à peine mes enfants". Quant à Miguel (photo), il raconte que "les cauchemars sont revenus à l'approche du procès, on y repensera toute notre vie".

Le procès aurait dû être un soulagement pour eux, mais le mutisme de Redoine Faïd les en a privés. L'organisation minutieuse de l'évasion laisse en effet penser que Redoine Faïd a bénéficié de complicités parmi les surveillants, mais lui n'aura rien révélé ces derniers jours. A entendre certains témoignages, depuis, la méfiance règne entre les gardiens."On se demande le matin si le collègue qui nous fait la bise n'a pas aidé Faïd".

Redoine Faïd, une figure du grand banditisme. © Visactu

