Procès des "amants diaboliques" : 30 ans requis contre Sylvain Dromard, 18 ans pour Murielle Bonin

L'avocat général a réclamé mercredi matin 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Sylvain Dromard et 18 ans pour Murielle Bonin, pour l'assassinat de Laurence Dromard à Saint Martin d'Ablois en juillet 2010. Le verdict est attendu dans la journée aux assises de l'Aube à Troyes.

Après huit jours de procès devant les assises de l'Aube à Troyes, l'avocat général a réclamé mercredi matin 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Sylvain Dromard pour l'assassinat de son épouse Laurence Dromard à Saint Martin d'Ablois dans la Marne en juillet 2010, et 18 ans à l'encontre de son ancienne maîtresse. Lors du premier procès en juillet 2015, l'avocate générale avait demandé la peine maximale pour Sylvain Dromard et 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Murielle Bonin.

La cour d'assises de l'Aube doit rendre ce mercredi 20 septembre son verdict dans le procès en appel de Sylvain Dromard et Murielle Bonin, accusés d'assassinat et de complicité d'assassinat. Les deux accusés se sont renvoyés la responsabilité du meurtre de Laurence Dromard, la coiffeuse de Saint-Martin-d'Ablois le 15 juillet 2010 à son domicile. Qui a porté les coups de batte de baseball qui lui ont défiguré le visage ? Et est-ce que le crime a été pensé et préparé par les deux amants ? C'est bien à ces questions là que doivent répondre les jurés.

Vous ne pouvez plus avoir de doutes sur le fait que Monsieur Dromard est l'auteur principal des faits -- l'avocat général

Pour l'avocat général, ça ne fait pas de doute, Sylvain Dromard est l'auteur des coups de batte de baseball qui ont tué son épouse. Et il rappelle le "calvaire" de la victime ce soir du 15 juillet 2010 : "12 plaies ouvertes dont 3 plaies frontales, 16 fractures au niveau du crâne...". Quelle autre personne que Dromard peut s'approcher de la victime sans l'inquiéter, sans qu'elle pousse des cris ? demande l'avocat général. Le soir du 15 juillet 2010, il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes, les voisins dans l'impasse sont là, et il ne fait pas encore nuit quand l'agression se produit.

"Il lui a porté un premier coup à la tête, et elle n'est pas morte tout de suite, et le martyrologue a continué... Mr Dromard n'a pas fait de bouche à bouche à la victime comme il le prétend, il ne lui a pas porté assistance...", explique l'avocat général. "J'aurai la charité de croire que la Cour ne va pas se laisser duper parce que Sylvain Dromard a dit hier...", insiste-il en faisant référence à la version des faits donnée par l'accusé mardi.

Pour moi Murielle Bonin, c'est une vraie complice -- l'avocat général

L'avocat général soutient également la thèse d'une complicité de Murielle Bonin : "il y avait quelque chose d'attendu par elle...". Pas une complicité active mais "une assistance mentale". Pour preuve selon l'avocat général, les déclarations d'amour entre les deux amants renouvelées chaque jour avant le meurtre, et l'appel téléphonique de 18 minutes le jour du crime, le 15 juillet 2010. "Ils étaient tout l'un pour l'autre... un amour passionnel", rappelle l'avocat général. Ce dernier estime qu'il n'y a pas de raisons d'être plus indulgent qu'en première instance car lors du premier procès, Sylvain Dromard et Murielle avaient été condamnés à 30 ans et 18 ans de réclusion criminelle.