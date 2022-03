Au procès des frères Vairelles à Nancy, les videurs racontent leur traumatisme

Le procès des frères Vairelles se poursuit devant le tribunal correctionnel de Nancy. Quatre frères dont Tony, ancien footballeur de l'AS Nancy Lorraine, de Lens ou de l'équipe de France, poursuivis pour avoir tiré sur trois videurs d'une boite de nuit d'Essey-les-Nancy en octobre 2011 à la suite d'une rixe. Ils sont jugés jusqu'à vendredi pour violences aggravées. Ce mercredi était consacré au témoignage des quatre videurs dont trois blessés par balles, également poursuivis pour violences en réunion. Ils racontent avoir vu les Vairelles revenir sur le parking et leur tirer dessus.

Les cheveux tirés en arrière, Carlo Di Napoli fait des allers-retours entre l'allemand et le français pour décrire cette nuit d'octobre 2011. Moment qu'il semble revivre, ses bras lourds appuyés contre la barre. Lui qui a été touché près de la colonne vertébrale raconte ses frères qui donnent l'alerte sur le parking, ce groupe de 5 hommes qui fait irruption. Il décrit Tony Vairelles tirant dans sa direction, en mimant et bruitant la scène dans cette salle surchauffée de la cité judiciaire. Un souvenir gravé dans la mémoire de Carlo Di Napoli : "je me suis réveillé à l'hôpital, on m'a montré des photos et j'ai dit que c'était lui. Je ne l'avais jamais vu avant, je ne le connaissais pas. Je l'ai vu sept ou huit secondes, et j'ai vu que c'était lui le tireur qui avait couru vers moi".

Une mémoire mise en doute par les avocats des frères Vairelles qui relèvent plusieurs changements de version en une décennie de la part des victimes, sur l'identité des tireurs, le nombre de tirs ou les armes utilisées. Une version totalement opposée à celle des prévenus. Des questions qui agacent Carlo Di Napoli, appuyé sur sa béquille. Il finit par lâcher : « ce qui aurait été la meilleure chose pour vous, c’est que nous soyons morts ». Des victimes qui toutes diront qu'elles veulent oublier cette histoire et tirer un trait.

La présidente interdit de mimer

Une audience qui aura viré parfois au concours de mime, à croire que la reconstitution de l'automne 2014 dans le froid et sous la pluie n'a pas suffi. Chacun leur tour, les quatre videurs se sont succédés à la barre pour raconter par la voix et le geste l’irruption sur le parking des frères Vairelles et de leur père Guy la nuit des faits. Jetant un mouchoir sur la moquette grisâtre pour représenter l’arme tombée des mains de Fabrice Vairelles. L’avocat des frères Vairelles Frédéric Berna utilisant son corps pour imaginer la distance entre l’un des tireurs et une victime.

Une "comédie" interrompue par la présidente du tribunal qui ira jusqu’à interdire aux acteurs de mimer jusqu’à la fin de l’audience. Une "pièce" qui laisse des questions encore sans réponse : comment la même arme a pu blesser tous les videurs alors que Fabrice Vairelles l’a perdu dans la bagarre ? Est-ce que Tony Vairelles a pu la ramasser ? Le procureur pose la question. S’agit il d’un cinquième homme ? Il reste deux journées d’audience pour obtenir des certitudes.

Ce jeudi sera consacré aux enquêtes de personnalités des protagonistes avant les réquisitions du Procureur de la République.