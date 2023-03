Au procès du Dr Schoener devant les assises du Loiret, la vérité à petits pas

La première semaine du procès du Dr Stéphane Schoener s'est achevée ce vendredi. L'ancien dentiste de Châlette-sur-Loing est jugé pour viols et agressions sexuelles sur des patientes, parfois mineures, sous couvert de séances d'acupuncture. A l'issue de cinq jours de débats, l'accusé a fait quelques confessions mais qui sont loin pour les parties civiles d'être suffisantes. Le procès va durer encore toute la semaine prochaine.

De tout petits pas. Après cinq jours de débats, si le Dr Stéphane Schoener a fait quelques avancées dans sa reconnaissance de culpabilité pour les avocats des parties civiles, cela reste un pas avant, deux pas en arrière. Pour Me Emilie Frenette, l'une des avocates des présumées victimes " l'accusé avance, progresse puis recule, je ne suis pas certaine qu'on arrive à quelque chose de concret qui permette de mettre un point final à tout cela". Au cas par cas, l'ancien dentiste a reconnu certaines agressions sexuelles mais Me Andréanne Sacaze, autre avocate en partie civile reste "perplexe dans la mesure où on fait face à un accusé qui tergiverse, nous fait des cours d'anatomie et ne reconnait pas l'élément intentionnel".

Le consentement en question

Dans sa dérive, qui aura duré de longues années, cette "bulle" dans laquelle il s’est enfermé, il semble que le consentement n’ait pas eu de place dans la vie du Dr Schoener. Quand une femme accepte de se mettre en sous-vêtements dans son cabinet, c’est un "consentement pour aller plus loin" dit-il . C’est alors son interprétation de la relation intime entre un homme et une femme. Tout comme "un massage est égal forcément à l'érotisme" indique sa belle-sœur, la sœur jumelle de sa seconde épouse, elle-même victime de gestes malaisants de la part de l’ancien dentiste.

Peu ont pu dire non

"J’avais l’impression d’obtenir un consentement tacite" a répété à plusieurs reprises l’accusé depuis l’ouverture de son procès. "J’arrêtais quand il y avait des signes de refus" précise l’ancien praticien. Sauf que le holà, le stop, le "ça suffit", peu de patientes ont pu prononcer ces mots. Elles sont jeunes, parfois fragiles, intimidées par cet homme "charismatique, avenant", qui met en confiance. Et puis il y a la honte et la peur de ne pas être crues. Professionnel de santé, franc-maçon, le Dr Stéphane Schoener est un notable connu, reconnu dans un certain petit milieu montargois.