Au procès du "tueur de DRH", le procès en filigrane des pratiques de l'entreprise Faun

Le licenciement de l'entreprise Faun était un licenciement "injuste". C'est ce qu'a accepté de dire Gabriel Fortin, mercredi, devant la cour d'assises de la Drôme, où il est jugé, notamment, pour l'assassinat de Géraldine Caclin, DRH chez Faun , au moment de son renvoi, en 2009. Cette entreprise ardéchoise, basée à Guilherand-Granges, est spécialisée dans les camions bennes à ordure ménagères. Gabriel Fortin y avait été embauché comme "ingénieur concepteur".

Son supérieur d'alors, Philippe C., témoigne devant la cour. Il se souvient d'une "lettre de mise à pied, dans la foulée d'un entretien préalable au licenciement". L'ancien employé raconte la méthode de l'entreprise : un sac poubelle donné directement à la personne licenciée pour mettre ses affaires. Gabriel Fortin avait reçu sa lettre de licenciement un 24 décembre, veille de Noël. "Ce ne sont pas des considérations que l'on prenait en compte" reconnait à la barre Philippe C., qui ne travaille plus chez Faun et est en conflit avec son ancien employeur. Cette humiliation, Gabriel Fortin ne la pardonnera pas.

Philippe C. fait partie des victimes potentielles ciblées par Gabriel Fortin . Le 28 janvier 2021, il avait demandé à le voir, en arrivant dans l'entreprise Faun, puis, ne le trouvant pas (il ne travaillait plus sur site), il était parti à la recherche de Géraldine Caclin, qu'il avait abattue de trois balles, dont une à bout touchant au visage. C'est elle qui avait été chargée de mettre en œuvre son licenciement en tant que DRH, il y a plus de dix ans.

Un procès dans le procès

À la barre, Philippe C. dit de Gabriel Fortin : "je le trouvais introverti, comme beaucoup d'ingénieurs", mais maintient qu'il était pourtant contre le renvoi de Gabriel Fortin à l'époque, "c'était imposé par la direction, Mr Blaise" assure-t-il. Des questions réponses fusent entre l'avocat de Faun et le témoin. "On n'est pas devant le conseil des Prudhommes" recadre le président, avant de tacler Etienne Blaise, absent, "qui a expliqué qu'il avait mieux à faire que de déposer devant la Cour".

La cour cherche quand même à en savoir plus sur le profil, le travail et donc, le licenciement de l'accusé, en 2009. C'est un autre ancien employé qui éclairera le licenciement de Gabriel Fortin de chez Faun. "On ferait mieux de le payer à rester chez lui", "une catastrophe", "c'était pas un cadeau" détaille Thierry, un ancien employé de Faun, qui travaillait auprès de Philippe C. et était un peu "l'oeil" du directeur. Il assume avoir dit à Etienne Blaise à l'époque que Fortin ne faisait pas l'affaire. Et donc assume être sans doute à l'origine du renvoi de l'accusé.

